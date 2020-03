Donatella Rettore: "Sono malata, mi devo rioperare"

LEGGI ANCHE >

Donatella Rettore è malata: "Infezione virale grave ai reni e alle vie respiratorie"

"Il mio in mezzo a questa bufera sarà solo un tuono in più - scrive la cantante -. Mi hanno operato allo Iov, l'Istituto Oncologico di Vicenza. Hanno avuto il risultato dell'esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins".

