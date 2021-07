Trasmessa dal 1988 al 2007, "Casa Vianello" è la sit-com più longeva dalla televisione italiana e raccontava in maniera romanzata la quotidianità di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, accompagnati, per tutte e sedici le stagioni della trasmissione, dalla tata Giorgia Trasselli.

Oltre a creare tormentoni (su tutti il "Che noia, che barba, che barba, che noia" di Mondaini al termine di ogni episodio), la serie ha ricevuto anche diversi riconoscimenti, tra cui il Telegatto come miglior telefilm nel 1991, di cui vi riproponiamo la premiazione. "Devo molto a Sandra", ha raccontato in quell'occasione Vianello "perché, come dice quella massima cinese, chi vi ha detto che sia una disgrazia stare insieme? In fondo, abbiamo lavorato insieme tanti anni e 'Casa Vianello' deve anche la sua vita alla nostra".