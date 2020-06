Quando Boy George e i Culture Club furono ospiti a "Superflash"

Era il 1983 quando Mike Bongiorno presentava ai telespettatori italiani i Culture Club, capitanati dal loro eccentrico frontman Boy George. La band inglese, nata nel 1981, fu ospite del quiz televisivo "Superflash" esibendosi con un singolo che ebbe un successo planetario, scalando le classifiche di molti paesi: "Do you really want to hurt me".



Il loro abbigliamento e il look di Boy George in particolare facevano clamore all'epoca, come sottolinea lo stesso conduttore al momento della presentazione. I Culture Club divennero uno dei gruppi musicali più influenti degli anni '80: si sciolsero una prima volta nel 1986, per favorire la carriera da solista del loro leader, per poi riunirsi e separarsi più volte nei decenni successivi con nuovi dischi e tour. L'ultimo loro album, 'Life', risale al 2018.