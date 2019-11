Quando Anna Marchesini salì sul palco dei "Telegatti" nel 1987

Anna Marchesini quest'anno avrebbe compiuto 66 anni. L'attrice teatrale, comica, doppiatrice e imitatrice italiana è nata a Orvieto il 19 novembre del 1953 e ha raggiunto il successo facendo parte del trio comico composto da Massimo Lopez e Tullio Solenghi.

Da giovane Marchesini studia alla facoltà di psicologia a Roma, ma abbandona quel percorso a seguito della partecipazione all'Accademia nazionale di arte drammatica, dove si diploma nel 1979 come attrice di prosa. Nel 1987 sale sul palco dei "Telegatti" per ricevere il suo premio insieme a Lopez e Solenghi. Muore all'età di 62 anni a causa di un'artrite reumatoide.