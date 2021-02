Quando Ambra Angiolini cantava "T'appartengo" a "Non è la Rai"

Una canzone che alterna una strofa rap a un ritornello più melodico, cantato, e parla di un amore adolescenziale, un brano che tutti i figli degli anni '90 non hanno sicuramente scordato: "T'appartengo" è una delle prime canzoni incise da Ambra Angiolini, nonché il suo primo singolo ufficiale, quello con cui debutta nelle radio e in classifica.

Scritto da Francesco Migliacci junior, Franco Migliacci ed Ernesto Migliacci per quanto riguarda il testo e da Ernesto Migliacci e Stefano Acqua per quanto riguarda la musica, il brano è oggi un pezzo cult della musica anni '90 e nel 1996 ha guadagnato una cover in lingua olandese da parte della cantante Petra, che l'ha ribattezzata "K beloof jou". In questo video rivediamo proprio una diciassettenne Ambra che in una delle puntate da lei condotte di "Non è la Rai" si esibisce di fronte al pubblico.