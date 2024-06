Il ventriloquo Paolo Franceschini col pupazzo Giorgio a "Zelig Off" 2010

Chi ricorda un pupazzo protagonista di "Zelig Off"? Nel 2010, in una puntata dello spin off di Italia 1 condotto da Federico Basso e da Teresa Mannino il ventriloquo Paolo Franceschini si presentava in scena insieme a Giorgio, simpatico pupazzo dall'aspetto elegante vestito come lui in smoking. Il talento comico si presentava sotto una veste inedita. Mannino e Basso, incuriositi, chiedono alla marionetta di prodursi nelle imitazioni di personaggi famosi dall'ex Miss Italia Cristina Chiabotto al calciatore Alessandro Del Piero, protagonisti entrambi di un spot.