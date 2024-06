Giancarlo Kalabrugovic in versione cardiochirurgo a Zelig 2010

"Già mi vedo in attesa con i guanti bianchi pronto ad accogliere qualcuno in frantumi" continua imitando il suono dell'ambulanza che arriva. "Dottor Pino c'è un caso disperato, è un'urgenza! Caspita sono il Dottor Pino oh!" Prosegue. "Entro in sala operatoria e c'è tutta la mia equipe a disposizione, sono tipo 84. Guardo nella lettiga e vedo un uomo di vent'anni che riporta alcune fratture scomposte, lo guardo bene ed è Vito dei palazzi, il mio amico. Infermiera intubatelo e infilate nel tubo tre o quattro sigarette" conclude il comico.