I Pooh cantano "Maria Marea" a Festivalbar 1993

Assieme ai Black Eyed Peas e ai Maneskin (solo per citarne alcuni), i Pooh sono tra i super ospiti del Festival di Sanremo, in onda in questi giorni. Nel 1993, invece, la band era sul palcoscenico del "Festivalbar", dove si esibiva con "Maria Marea", toccante brano estratto dal disco "Il cielo è blu sopra le nuvole".

Forti di oltre 50 anni di carriera, i Pooh sono tra i gruppi musicali italiani più longevi di sempre. Formatisi nel 1966, hanno creato alcuni tra i brani più iconici della musica leggera italiana: da "Noi due nel mondo e nell'anima" a "La donna del mio amico", passando per "Uomini soli" e "Chi fermerà la musica".