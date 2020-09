Pippo Franco compie 80 anni: rivediamolo ai "Telegatti" nel 1991

Divertente e ironico, ma anche profondo e graffiante con la sua comicità sempre pronta a colpire nel segno, come dimostrò sul palco dei "Telegatti" del 1991: stiamo parlando di Pippo Franco, che oggi, 2 settembre, taglia il traguardo degli 80 anni.



Nato a Roma nel 1940, Pippo Franco intraprende inizialmente la carriera da cantante, ma raggiungerà il successo come attore in importanti commedie. Dal cinema alla televisione il passo è breve: impossibile dimenticarlo al timone di "La sai l'ultima?" dal 1992 al 1995 o come capo comico della banda del "Bagaglino" che per anni ha fatto ridere milioni di italiani in teatro e in televisione.

Per festeggiare il suo compleanno, rivediamolo condurre il quiz dei politici proprio insieme ai componenti del "Bagaglino".