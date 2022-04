Pino Daniele canta "Che Dio ti benedica" a "Festivalbar" 1993

"Che Dio ti benedica" è il brano che dà il titolo al quindicesimo album di Pino Daniele

, pubblicato nel 1993. Un disco che si distacca dalle sonorità degli anni Settanta e Ottanta, evidenziando una vocazione e una timbrica più pop.

"Che Dio ti benedica" fu il 17º disco più venduto del 1993 e raggiunse il 3º posto in classifica in Italia.

Fu un passaggio importante della carriera di Pino Daniele

L'album conteneva anche "T'aggia vedé morta", scritta in collaborazione con Massimo Troisi

che, dal 1990 e per molti mesi, ridusse sensibilmente il numero dei suoi concerti per ragioni di salute. Il 1993 fu l'anno in cui l'artista ritornò a esibirsi regolarmente dal vivo.autore del testo e grande amico del cantautore.

Rivediamo Pino Daniele sul palco del "Festivalbar" nel 1993.