Piero Angela ritira il suo primo Telegatto: era il 1984

Era il 1984 quando

Piero Angela

Telegatto

Corrado

Quark

Quello che cerchiamo di fare è soprattutto non annoiare,

ritirò il suo primo "". Premiato daper la trasmissione "" (la cui prima edizione risale al 1981), il giornalista dichiarava: "perché molte volte le trasmissioni culturali sono una gran noia. Credo invece che si possano spiegare le cose più difficili in modo facile. Forse è più difficile essere facili".

La sua grande popolarità, infatti, deriva soprattutto dall'aver ideato e presentato numerosi programmi di

divulgazione scientifica

, al punto da trasformarsi in una icona nel settore documentaristico: dai dinosauri allo spazio profondo, passando per l’esplorazione del corpo umano, non c’è argomento di cui Piero Angela non si sia occupato.

Il giornalista e divulgatore si è spento a

93 anni

Alberto

Buon viaggio papà

lo scorso 13 agosto. A darne l'annuncio il figlioin un post social nel quale ha scritto: "".

Malato da tempo e sapendo che la fine era vicina, Piero Angela ha voluto lasciare

un messaggio di commiato

SuperQuark

che è stato postato dopo la sua morte sul profilo Instagram di "": "Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti - ha scritto -. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio".