Piero Angela compie 91 anni: nel 1984 ritira il suo primo Telegatto

Piero Angela, il più famoso divulgatore scientifico italiano, compie oggi 91 anni. Nato il 22 dicembre 1928 a Torino, Angela inizia a lavorare di cronista radiofonico per poi ottenere quello di inviato. Viene in seguito assunto come conduttore del telegiornale in Rai, azienda dove passerà gran parte della sua lunghissima carriera.



La sua grande fama deriva soprattutto dall'aver ideato e presentato numerosi programmi di divulgazione, al punto da trasformarsi in una icona nel settore documentaristico: dai dinosauri allo spazio profondo, passando per l’esplorazione del corpo umano, non c’è argomento di cui non si sia occupato, mettendo spesso in risalto la razionalità e la tolleranza che gli sono state trasmesse dal padre come strumento di insegnamento.



Con l’arrivo della trasmissione "Quark" agli inizi degli anni ottanta (1981 per la precisione) avviene una nuova svolta nella carriera di Piero Angela. Proprio per i riscontri molto positivi avuti fin da subito, Angela ritira il suo primo Telegatto nel 1984: "Quello che cerchiamo di fare è soprattutto non annoiare, perché molte volte le trasmissioni culturali sono una gran noia. Credo invece che si possano spiegare le cose più difficili in modo facile. Forse è più difficile essere facili".