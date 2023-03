Paolo Villaggio premia Perry Mason ai "Telegatti" 1993

Paolo Villaggio consegna il premio "cult movie" a Perry Mason ai "Telegatti" 1993: "Ho l'onore di premiare uno degli attori più famosi in Italia e nel mondo ed è il grandissimo Raymond Burr", ha annunciato il comico genovese. "Gli ho già detto che sono un attore italiano, che alle volte mangio troppo, anche lui mi ha detto che ha lo stesso problema e mi ha invitato nella sua villa a San Francisco e vorrei che mantenesse la promessa", ha proseguito Villaggio.

Dopo aver consegnato la famosa statuetta, Paolo Villaggio lascia la scena all'attore che interpreta Perry Mason, Raymond Burr. "Ci sono molte somiglianze tra me e il personaggio Perry Mason: entrambi crediamo nella legge, siamo molto giovani, belli e romantici", conclude l'attore con in braccio il Telegatto prima d'individuare Santi Licheri come potenziale attore per il ruolo di giudice.