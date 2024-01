Peppe Barra ed Enzo Cannavale a "Zelig - Facciamo Cabaret" 1997

Vi ricordate Peppe Barra ed Enzo Cannavale a "Zelig - Facciamo Cabaret"? Nel 1997 i due attori napoletani interpretano un classico della rivista. "Ho fame, vorrei mangiare", chiede Enzo Cannavale a Peppe Barra che gli propone prima del pranzo un giochino. "Lo conosci il gioco del paradiso e dell'inferno? Ecco il piatto è il mondo e le polpette l'anima di chi è morto", prosegue il comico.

"Tutti questi morti dove vanno? O all'inferno o al paradiso: tu che vuoi fare?", Chiede Peppe Barra. "Io il paradiso", risponde Enzo Cannavale. Nel frattempo il comico inscena la storia di una polpetta talmente cattiva destinata all'inferno e che quindi, per il ruolo scelto nel gioco, mangia in un boccone. I due comici continuano così scambiandosi i ruoli: inferno e paradiso, ma quando Enzo Cannavale capisce che per lui non c'è possibilità di mangiare interrompe e addenta le polpette.