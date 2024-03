La Pasqua dei Pali e Dispari a "Zelig" 2000

Le sorprese nell'uovo di Pasqua generano sempre curiosità: lo sanno bene i Pali e Dispari che in una puntata di "Zelig" 2000 su Italia 1 si confrontavano sui rispettivi pranzi in famiglia. Il duo comico composto da Angelo Pisani e da Marco Silvestri interpretava in quell'occasione Capsula e Nucleo, due adolescenti di periferia vestiti con abbigliamento hip hop che si esprimono in un serrato gergo giovanile condito dalla gestualità tipica del rap.

Leggi Anche Katia & Valeria concorrenti di Miss Italia a Zelig Circus 2006

Attivi per dieci anni fino al 2007, i Pali e Dispari si sono riuniti per una sera nel febbraio 2022 come ospiti dello show di Canale 5 "Michelle Impossibile" condotto da Michelle Hunziker. Insieme a Claudio Bisio, la Hunziker era al timone di "Zelig" negli anni in cui figuravano nel cast anche i Pali e Dispari. Proprio dietro le quinte del programma di Italia Pisani ha conosciuto l'attuale compagna Katia Follesa: dall'unione dei due comici è nata la figlia Agata. Rivediamo la gag pasquale dei Pali e Dispari nei panni di Capsula e Nucleo a "Zelig" nel 2000.