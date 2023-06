Auguri a Paolo Migone, rivediamolo a "Zelig Circus" 2003

Buon compleanno Paolo Migone! Nato a San Paolo in Brasile, in occasione della sua festa, rivediamo il comico sul palco di "Zelig Circus" quando nel 2003 recitava il monologo sull'acquisto dell'auto. "Voglio parlare delle automobili e dei concessionari che le vendono. Quando arrivi e trovi il venditore brizzolato e con i denti bianchi che ti parla delle auto con milioni di optional ma tu gli chiedi il modello base" esordisce Migone.

"Ci sono auto che non corrispondono più alle nostre anime. Tipo la Ford Ka che somiglia a un ovetto Kinder gigante e la sorpresa è l'idiota che l'ha acquistata - prosegue Paolo Migone - L'industria delle automobili è in crisi per questo dopo essersi riuniti ingegneri, psicologi e psichiatri, è venuto fuori che l'uomo è attratto da tutto ciò che è tondo, per questo nel 2005 uscirà la "culo"".