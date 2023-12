Paola Cortellesi canta "Don't tell me" di Madonna a "Mai Dire Gol" 2001

Presentata da un'esuberante Manuela Arcuri, Paola Cortellesi fa il suo ingresso a "Mai Dire Gol" nel 2001 nelle vesti della cantante Madonna. "È arrivato il momento che vi ho promesso, finalmente lei è qui, l'ho strappata ai sui fans ed è venuta qui direttamente dall'America: signori e signore a voi Madonna!" Esordisce la giovane conduttrice.



Vestita con una camicia a quadri, jeans leggermente a zampa e cappello, Paola Cortellesi intona "Don't tell me" e si lascia andare in uno stacchetto accompagnata da quattro ballerini. Sotto gli immancabili commenti della Gialappa's Band, l'attrice che ha di recente debuttato alla regia con il film "E c'è ancora domani", intrattiene il pubblico del programma con la sua esibizione.