Pamela Prati e i suoi inizi in tv: "Al primo provino non fui presa"

Di recente le abbiamo scotrarsi duramente nella Casa del "Grande Fratello Vip" ma c'è stato un momento in cui Pamela Prati e Patrizia Rossetti sembravano andare d'amore e d'accordo, almeno davanti alle telecamere. Correva l'anno 1995, tra gli ospiti de "La grande avventura", da cui è tratto questo video, le due "vippone" rispondevano ad alcune domande di Marco Columbro sul loro rapporto con Mediaset.

A Columbro, Pamela aveva raccontato un aneddoto che ancora oggi forse non tutti conoscono: "Al primo provino in Fininvest non fui presa - aveva rivelato -, ma forse questo mi ha portato fortuna negli anni successivi". Patrizia Rossetti, invece, aveva ripercorso brevemente la sua carriera a Mediaset, raccontando il suo ricordo più bello."Ne ho due, in realtà", specifica Rossetti, seduta casualmente a fianco di un'altra inquilina della casa più spiata d'Italia: Pamela Prati. "La mia prima trasmissione su Canale 5, Campo aperto, sull'agricoltura, e poi Buon pomeriggio su Rete 4, che mi ha portato grandi soddisfazioni". "Successo, popolarità, denaro. Ricordati quei soldi che ti ho prestato" aveva scherzato poi Columbro, tra le risate generali.