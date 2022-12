Pamela Petrarolo balla con il coreografo dei "New Kids On the Block"

Di recente l'abbiamo rivista naufraga all'isola dei famosi, ma chi ricorda Pamela Petrarolo ballare con il coreografo dei "New Kids On the Block”? Era il 1994 e la showgirl, protagonista del programma d’Italia 1 "Non è la Rai", coinvolge a sorpresa gli ospiti della puntata esibendosi in un ballo di coppia dal ritmo pop con il famoso ballerino.

La carriera di Pamela Petrarolo nel mondo della tv inizia nel 1991 con "Non è la Rai", programma cult di Gianni Boncompagni, di cui è protagonista per tutte e quattro le edizioni. La trasmissione le regala popolarità tanto da farle prendere parte anche ai vari spin off del programma: "Bulli & Pupe" e "Rock'n Roll". Nel 1994 esce il suo primo album da solista, al quale ne seguiranno altri due, uno l'anno dopo e l'ultimo nel 2018. Rivediamola esibirsi sul palco di "Non è la Rai" accompagnata dal sorprendente ballerino dei "New Kids On the Block".