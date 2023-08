Pamela Petrarolo e le ragazze di "Non è la Rai" cantano "Sei diventata nera"

Era il 1995 quando Pamela Petrarolo spopolava in Italia grazie al successo ottenuto in quegli anni dal palco di "Non è la Rai". Un successo grandioso che portò a diventare una delle principali protagoniste, insieme ad Ambra, del programma scritto e ideato da Gianni Boncompagni: in questo video la rivediamo ospite di "Un disco per l'estate" nel 1995 per interpretare uno dei brani vincitrici del programma: "Sei diventata nera", cantata nel 1964 da Los Marcellos Ferial.

Sembrava essere un trampolino di lancio per la carriera di Petrarolo che dopo le sua partecipazione a "Non è la Rai" dal 1991 al 1995, iniziò a prendere parte anche ai vari spin off del programma: "Bulli & Pupe" e "Rock'n Roll".

Successivamente Petrarolo si è concentrata sulla musica, pubblicando tre album da solista, l'ultimo dei quali uscito nel 2018 e intitolato "A metà". Il progetto è una raccolta dei brani più famosi interpretati dalla cantante a "Non è la Rai", cui si aggiunge l'inedito "Vivere a metà". Tuttavia, nonostante la sua grande passione per la musica e lo spettacolo, Petrarolo ha cambiato vita: in recenti interviste, infatti, ha raccontato di lavorare come assistente per un'anziana. Nel 2022 l'artista è stata protagonista della sedicesima edizione de "L'isola dei famosi", non riuscendo però ad andare oltre la semifinale.