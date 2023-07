Orietta Berti canta "Futuro" a "Superclassifica Show" 1986

Era il 1986 quando un'elegantissima Orietta Berti sale sul palcoscenico di "Superclassifica Show" per cantare il brano "Futuro", in gara al Festival di Sanremo nello stesso anno.

Soprannominata l'Usignolo di Cavriago, nel corso della sua lunga carriera l'artista ha pubblicato 54 album e venduto oltre 16milioni di dischi, tra Italia ed estero.

Stakanovista come poche, Berti ha recentemente compiuto 80 anni, che ha "festeggiato" in diretta a "Dritto e rovescio". "Come si fa ad arrivare alla mia età come me? La mia teoria è questa: io ho sessant'anni di esperienza, però ho vent'anni come età", ha spiegato la cantante. "Ho ancora tanta energia, che mi aiuterà per avere nella vita altre sorprese", ha concluso.

Una grande energia che la spinge a cimentarsi in moltissime cose. Proprio quest'anno, al fianco di Sonia Bruganelli, è stata una delle opinioniste scelte da Alfonso Signorini per commentare l'ultima edizione del "Grande Fratello Vip".