Orietta Berti canta "Senza te" a "Superclassifica Show" 1987

Tra le voci più belle della Canzone Italiana c'è sicuramente quella di Orietta Berti. La cantante ha ottenuto il favore del pubblico tra gli anni '60 e '70, riuscendo a ritagliarsi un ruolo di prim'ordine all'interno di un parterre musicale femminile foltissimo e prestigiosissimo, popolato da voci uniche come quella di Mina, Milva, o ancora Iva Zanicchi. Eppure, grazie alla sua genuina semplicità e alla sua voce candida Orietta, che fu ribattezzata con il soprannome di Usignolo di Cavriago, riuscì a imporsi anche in classifica

Il suo stakanovismo sul lavoro le ha permesso di continuare a sfornare nuove canzoni. In particolare negli ultimi anni quando dopo essere tornata a Sanremo nel 2021 ha vissuto un nuovo periodo d'oro grazie a "Mille", tormentone estivo lanciato in collaborazione con Fedez e Achille Lauro, per poi misurarsi nell'esperienza come opinionista al "Grande Fratello Vip", accanto a Sonia Bruganelli. Quest'anno è tornata ancora una volta in classifica, stavolta per un featuring con Fabio Rovazzi, grazie al singolo estivo "La discoteca italiana".

La sua carriera è davvero strabiliante con milioni di dischi venduti, 11 apparizioni al Festival di Sanremo, tour in tutto il mondo e grandi successi come "Fin che la barca va" o "Tipitipiti". In questo video la rivediamo nel 1987 ospite a "Superclassifica Show", programma musicale condotto da Maurizio Seymandi, per cantare "Senza te", brano classificatosi al quarto posto di "Premiatissima" dell'anno precedente.