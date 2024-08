Olcese e Margiotta sono padre e figlio a "Zelig Off" 2011

Massimo Olcese è nato a Genova nel 1957. Da subito decide di dedicarsi al mondo dell'arte e dello spettacolo per questo si diploma al Teatro Stabile. In coppia spesso con Adolfo Margiotta, insieme diventano noti al grande pubblico soprattutto per il duo comico Chiquito y Paquito con cui si cimentano in una serie di parodie di telenovelas. Nel corso della sua carriera ha recitato sia a teatro, ma anche al cinema e in tv.