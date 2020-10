Oggi Luciano Pavarotti avrebbe compiuto 85 anni: eccolo ai "Telegatti" con Micheal Jackson

Era il 6 settembre 2007 quando i media di tutto il mondo annunciarono la morte di Luciano Pavarotti, scomparso nella sua villa a Modena dopo una dura battaglia contro il cancro.



Considerato tra i più grandi tenori di tutti i tempi, Pavarotti nacque il 12 ottobre 1935 e raggiunse la notorietà all'inizio degli anni Sessanta interpretando il ruolo di Rodolfo ne "La bohème" di Puccini. Da qui l'artista conquistò un successo dopo l'altro affermandosi prima in Italia e successivamente all'estero, fino a diventare tra i cantanti italiani più famosi e venduti a livello internazionale.



E tra i grandi personaggi con i quali Pavarotti ha collaborato nel corso della sua immensa carriera si ricorda anche Michael Jackson, con il quale nel 1997 intervenne sul palco dei "Telegatti "per premiare "Anima mia" come migliore trasmissione dell'anno. Riviviamo, dunque, quel momento a distanza nel giorno in cui avrebbe compiuto 85 anni.