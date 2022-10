Nino Frassica vittima di "Scherzi a parte" nel 1994

Nei trenta anni di messa in onda di

“Scherzi a parte”

Nino Frassica

Mediaset.

non si contano le numerose vittime cadute in trappola. Tra queste anchenon è scampato alla “cattiveria” degli autori della trasmissione, in onda su

Il comico arriva in un albergo, dove gli viene assegnata una camera. Dopo averne preso possesso, l'attore viene convocato dal direttore dell’hotel per fare quattro chiacchiere e bere un caffè, ma

quando ritorna nella sua stanza la trova occupata da una coppia singolare.

Incredulo,

Nino Frassica se ne va e si reca alla reception per chiedere spiegazioni e illustra

di spiegare che l'accaduto, raccontando nella sua stanza ci sono delle persone. Interviene il direttore e Frassica rispiega tutto daccapo e si redige anche un verbale. Dopo un alunga attesa il comico viene accompagnato alla camera, che ovviamente non presenta alcun problema.

Rivediamo la reazione attonita di Nino Frassica, ignaro di essere vittima di uno scherzo.