Nino Frassica presentatore d'eccezione a "Mai dire Gol"

"È arrivato il momento più atteso, il momento clouc!". Esordisce così

Nino Frassica

Mai dire Gol"

Claudio Lippi

Simona Ventura

nel 1995 a "nei panni del conduttore del folle quiz per il supercampionissimo. Con alle spallein versione avvoltoio e l'aiuto in studio di, il comico presenta i due sfidanti: Guido e Robertino. I due, concentratissimi a rispondere, lasciano che Frassica e la Gialappa's band li guidino fino alla fine del quiz e al suono finale del gong.

Leggi Anche Corrado premia Mike Bongiorno ai "Telegatti" 1991

Nato l'11 dicembre del 1950 a Messina,

Nino Frassica

è uno dei volti più noti della televisione nostrana. Negli anni 90 viene coinvolto in numerose commedie cinematografiche tra cui: "Vacanze di Natale ’91" e "Sognando la California", diretto da Carlo Vanzina. Il suo successo lo porta nel 2010 a far parte del cast di due produzioni internazionali: "The Tourist", di Florian Jenckel von Donnersmarck, e "Somewhere", di Sofia Coppola.