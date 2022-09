Eros Ramazzotti canta "Più bella cosa" al "Festivalbar" 1996

Ci sono brani musicali capaci di entrare nella mente e soprattutto nel cuore delle persone per le emozioni che trasmettono e per il contesto da cui prendono vita. Tra questi merita un posto di rilievo

"Più bella cosa"

Eros Ramazzotti

"Festivalbar"

, la canzone firmata da, vincitrice delnel 1996 e premiata l'anno successivo anche agli MTV Europe Gold Awards.

Scritto insieme a Claudio Guidetti, il singolo è un intramontabile inno all'amore che l'artista romano dedicò alla compagna di allora,

Michelle Hunziker

videoclip

, con cui convolerà a nozze nel 1998. La stessa showgirl fu protagonista del rispettivo, con Ramazzotti impegnato in una romantica caccia al tesoro che lo porta dritto da lei per dare sfogo a un bacio sognante in cui tante coppie si sono riviste nel corso degli anni a seguire.

Leggi Anche "Sally", riviviamo lo straordinario duetto di Vasco Rossi e Fiorella Mannoia

Molto apprezzata anche all'estero, al punto da pubblicarne una versione in lingua spagnola, "Più bella cosa" è contenuta nell'album di successo

"Dove c'è musica"

"L'Aurora"

, che tra le altre tracce comprende, dedicata alla figlia nata il 5 dicembre 1996 proprio dall'unione del cantante con la Hunziker.