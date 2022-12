Buon compleanno Nino Frassica, eccolo in versione cantante nel 1993

Buon compleanno Nino Frassica, che l'11 dicembre festeggia 72 anni. Nato a Messina nel 1950, dopo una gavetta tra teatri e televisioni locali messinesi Antonino Frassica arriva a Milano alla fine degli anni Settanta. Proprio nel capoluogo lombardo si fa notare da Renzo Arbore e da lì inizia la sua lunga carriera, che spazia dal teatro alla televisione, dal cinema alla radio.

Tra i primi programmi di grande successo che lo hanno visto protagonista c'è "Quelli della notte" (1985) in cui veste i panni del frate Antonino da Scasazza. Gli anni Novanta vedono Frassica coinvolto in numerose commedie cinematografiche tra cui spiccano "Vacanze di Natale ’91" e "Sognando la California". Il successo nazionale di decenni è stato affiancato a quello internazionale, quando nel 2010 entra nel cast di due produzioni internazionali: "The Tourist" di Florian Jenckel von Donnersmarck e "Somewhere" di Sofia Coppola.

Nel giorno del suo compleanno lo rivediamo cimentarsi in un'inedita versione dance anni '90 sulle note di "Dammi la gatta".