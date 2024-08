Nino D'Angelo e Ambra Angiolini con Ale e Franz a "Zelig" 2014

Tutti ricordano probabilmente Ale e Franz nei nel celebre sketch della panchina, tuttavia il duo comico che per anni ha fatto divertire il pubblico di "Zelig" ha messo in scena anche altre gag. Tra queste, non si può non ricordare quella della strampalata coppia di gangster Gin e Fizz. Il duo, il cui nome evoca quello di un celebre cocktail, parodiava gli atteggiamenti e il modo di parlare dei gangster dei polizieschi degli anni Ottanta e Novanta. Ale e Franz li hanno portati in scena fin dagli inizi degli anni Duemila, realizzando diversi sketch in cui i due si scambiavano battute su rapine e omicidi una freddura dopo l'altra. Non sono mancate le occasioni in cui i protagonisti si sono avvalsi di qualche "complice" particolare, come in questa puntata del 6 novembre 2014 quando sul palco salirono Nino D'Angelo, nei panni di "Nino Nino", e Ambra Angiolini, ribattezzata per l'occasione "Ambrambrambram", rispettivamente nato su un ambulanza il primo, mentre la seconda ha raccontato di essere nata su una Lambretta.