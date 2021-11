Nel 1999 i Lunapop pubblicavano "...Squérez?": rivediamoli a "Vota la voce"

"I cinque ragazzi più famosi d'Italia". Marco Columbro, conduttore di "Volta la Voce", presenta così i Lunapop, la band bolognese cha ha spopolato dal 1999 al 2002. La loro canzone "50 Special" divenne in breve tempo prima tormentone estivo, poi classico del pop italiano.

Estratto dal loro album "...Squérez?", che proprio 22 anni fa veniva pubblicato, il singolo più famoso della band uscì a maggio e in due mesi scalò la top ten, restando per un anno intero in classifica. Il successo fu tale che la band scelse di girare due video: a quello iniziale ne seguì un secondo, più elaborato.