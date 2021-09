Nel 1993 andava in onda la prima puntata di "X-Files": la premiazione ai "Telegatti"

X-Files è una serie televisiva statunitense ideata da Chris Carter, che vede protagonisti due agenti dell'FBI, interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson, che indagano su particolari casi di natura paranormale.

Il telefilm ha avuto un grande successo di critica e di pubblico e ottenuto importanti riconoscimenti come il Golden Globe per la miglior serie drammatica. Diventato presto un cult e un classico della televisione di fantascienza, è stato fonte di ispirazione per molte serie successive. Al raggiungimento della sua nona stagione, nel 2002 era anche diventata la serie di fantascienza più longeva nella storia della televisione statunitense.

X-Files ha riscosso grandissimo successo anche nel nostro Paese, dove ha ricevuto anche il Telegatto nel 1993. Vediamo il momento della premiazione della protagonista Gillian Anderson nel 1996.