Il 30 dicembre del 1932 nasceva Paolo Villaggio: eccolo senza freni a "Popcorn"

Nato a Genova il 30 dicembre del 1932, Paolo Villaggio è noto al pubblico soprattutto per aver interpretato il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi. Dopo il liceo, l'attore inizia gli studi di giurisprudenza ma li abbandona per dedicarsi a svariati impieghi.

Nel 1954, al Lido di Genova, incontra Maura Albites, che verso la fine degli anni cinquanta prende in moglie e dalla quale ha due figli: Elisabetta e Pierfrancesco.

Negli anni sessanta viene assunto in una delle più importanti industrie impiantistiche italiane: la Cosider, dove era addetto all'organizzazione di eventi aziendali tra i quali lo scambio dei doni natalizi tra dirigenti e la premiazione dei dipendenti meritevoli. Da questa esperienza lavorativa trae l'ispirazione per creare il personaggio del ragionier Ugo Fantozzi che in seguito diventerà molto popolare.

Pur avendo raggiunto la fama con i film di Ugo Fantozzi, Paolo Villaggio è stato un artista a tutto tondo: ha recitato per Federico Fellini, lavorato per numerose fiction ed è stato anche scrittore.

Muore il 3 luglio 2017, all'età di 84 anni. Lo ricordiamo, nel giorno della sua nascita, durante una performance a "Popcorn", quando prende in giro il pubblico in studio andando contro gli applausi e il finto entusiasmo.