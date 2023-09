L'esibizione di Natalino Balasso a "Zelig Circus" 2003

Era il 2003 quando Natalino Balasso tornava sul palco di "Zelig Circus" per interpretare l'attore porno della Lurido Film di Rovigo. Assieme a Claudio Bisio, spalla perfetta dello sketch, il comico inanellava una battuta dietro l'altro, giocando anche con gli ospiti nel pubblico (su tutti Alessandro Cecchi Paone, ribattezzato per l'occasione in "Alessandro Cecchi Paccone").

Attore e scrittore autodidatta, Balasso ha debuttato con il programma "Cabaret per una notte" del duo Peli superflui, andato in onda per tre stagioni, dal 1986 al 1988, per poi tornare a collaborare con Mediaset a partire dal 1993.

Negli anni è stato protagonista di vari programmi e spettacoli teatrali, ha scritto tre romanzi e nel 2011 ha sperimentato nuovi format video sulla piattaforma YouTube nel suo canale "Telebalasso".