Naomi Campbell in versione cantante a "Vota la voce" 1994

Supermodella nella vita e per la prima volta cantante. Naomi Campbell sale sul palco di "Volta la voce" con la canzone "Love and Tears". A fine esibizione confessa di essere molto tesa proprio per via del debutto in questa nuova veste. Il pubblico l'acclama e le chiede di avvicinarsi fra gli applausi.

La "Venere nera", come è stata soprannominata a inizio carriera, è nata vicino Londra nel 1970. La rivista People la inserì fra le 50 donne più belle al mondo. Nel 1988 è stata la prima modella di colore ad apprarie sulla copertina di Vogue e di Time Magazine. Ha sfilato per molte delle case di moda più celebri e ed è stata testimonial dei marchi più famosi. Nella prima metà degli anni '90 ha anche attraversato un periodo di tossicodipendenza, dalla quale è uscita grazie a un periodo di riabilitazione. Si stima che il suo patrimonio sia pari a 60 milioni di dollari.