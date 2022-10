Addio a Franco Gatti, eccolo cantare con i Ricchi e Poveri a "Popcorn" 1981

Addio a

Franco Gatti:

musicista e volto dei "Ricchi e Poveri", è scomparso a Genova all'età di 80 anni. Una vita, la sua, legata alla musica e che lo ha visto girare l'Italia e l'Europa insieme al suo gruppo, vera icona del panorama musicale italiano. Da molti soprannominato "Il baffo" dei Ricchi e Poveri, Gatti era stato colpito nel corso della sua carriera dal lutto del figlio, che si era tolto la vita nel 2013 mentre era a Sanremo.

Leggi Anche Ricchi e Poveri, addio a Franco Gatti

Negli anni

I Ricchi e Poveri

discografia italiana

22 milioni di copie

50 anni di carriera.

Angela Brambati

Angelo Sotgiu

hanno totalizzato numeri incredibili per il mercato dellache li ha visti vendere oltrenon solo in Italia ma anche all'estero. Nel 2017 il gruppo, formatosi nel 1967 a Genova, in Liguria, aveva festeggiato iPer ricorda Franco Gatti, lo rivediamo sul palco di "Popcorn", conquando cantarono nel 1981 "E penso a te", il singolo che prende il nome dall'album pubblicato su etichetta Baby Records.