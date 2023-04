Addio a Federico Salvatore, la sua ninna nanna al "Maurizio Costanzo Show"

Addio a Federico Salvatore, il comico e cantautore napoletano si è spento all'età di 63 anni a Napoli. Salvatore raggiunse il grande pubblico e quindi la popolarità a ridosso degli anni Novanta grazie alle sue partecipazioni come ospite fisso al "Maurizio Costanzo Show". Nel video in alto, lo rivediamo al suo debutto assoluto nella trasmissione di Maurizio Costanzo: il suo esordio in tv risale il 10 gennaio 1995 quando si presentò al pubblico della trasmissione come "cant-cabarettista": "Il mio teatro, la mia esperienza, nasce in casa".

Nel corso della sua apparizione si esibì con il brano che lo aveva portato a vincere il concorso "Bravo grazie" a Courmayeur nel 1994. Si trattava di una "ninna nanna che io ho offerto a mia figlia - aveva raccantato a Costanzo Salvatore - la improvvisavo per lei".