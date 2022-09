Morto Bruno Arena, ecco uno dei suoi sketch con Max Cavallari a “La sai l'ultima?” nel 1995

Si è spento all'età di 65 anni

Bruno Arena

"Fichi d'India"

Arena

Max Cavallari

, volto storico del duo i. Comico classe 1957,ha ottenuto un grande successo insieme all'amico e collegain televisione e al cinema, dove ha recitato anche in alcuni cinepanettoni con Massimo Boldi e Christian De Sica. Non tutti sanno, però, che prima di intraprendere la carriera televisiva era un insegnante di educazione fisica. Nel 1984 resta coinvolto in un incidente automobilistico che gli causa la parziale perdita della vista da un occhio.

L’incontro che gli cambierà la vita risale al 1988 quando conosce Max Cavallari. I due mettono in piedi i “Fichi d’India” con cui esordiscono prima in radio e poi in televisione nella prima edizione di

“Zelig”

"Colorado"

e successivamente a. I comici vengono subito amati dal pubblico e raggiungono in poco tempo un immenso successo. Tra i due c'è una grande intesa anche se, come racconteranno in un'intervista a "Le Iene", nella coppia non sono mancati momenti di frizione: "Soprattutto a causa delle donne", avevano detto scherzando con il programma di Italia 1.

Il 17 gennaio 2013 Bruno Arena è

ricoverato d’urgenza

Inter

“La sai l’ultima?”

in ospedale a causa della rottura di un aneurisma che gli ha causato un’emorragia cerebrale durante la prove di "Zelig". Esce dal coma il 1° marzo e inizia così una lunga fase di riabilitazione. Il suo ritorno in pubblico risale al 5 aprile 2014 quando si reca allo stadio San Siro per guardare una partita dell’, squadra di cui è tifoso. Rivediamolo nel 1995 ain una delle prime performance nel Cappuccetto Rosso e il Lupo con Max Cavallari.