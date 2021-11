Morte Pietrangeli, ecco quando raccontava le origini di "Contessa" a "Fuego"

"Contessa" è stata l'inno del '68 italiano e delle occupazioni universitarie. A scriverla la mano di Paolo Pietrangeli, cantautore e regista tv scomparso lunedì 22 novembre all'età di 76 anni. In un'intervista a "Fuego" nel 1999 raccontava le origini della sua canzone più celebre: "Ero studente allora, ci fu la prima occupazione alla facoltà di Lettere - aveva confessato - facevo occupazione fino alle 8, poi tornavo a casa e l'ho scritta in un paio di notti. Il caso ha voluto che ci fosse un movimento grosso, che occupava le piazze e le strade e questo ha fatto sì che la canzone fosse conosciuta senza dischi e senza televisione".

In quell'occasione Pietrangeli aveva parlato anche del suo lavoro da regista per il "Maurizio Costanzo Show": "Non so se sia più importante il mio ruolo di regista o quello da musicista - aveva ammesso - so che mi permette di guadagnare e mi consente di avere il massimo di libertà nella musica".