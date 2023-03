La moda secondo le ragazze di "Non è la Rai" nel 1992

Momento moda a "Non è la Rai" 1992. Considerato uno dei capi più iconici degli anni Novanta, il piumino è arrivato fino ai giorni nostri. In una delle puntate della trasmissione, ideata da Gianni Boncompagni, Yvonne Sciò spiegava come indossarlo correttamente in base ai dettami dell'epoca.

Con tanto di sfilata, il piumino fu presentato a "Non è la Rai" abbinato e accessoriato in vista di tre diverse occasioni: per andare in ufficio, in una gita in montagna o per una passeggiata in città.

Rivediamo quando Yvonne Sciò spiegava alle ragazze di "Noi è la Rai" come indossare questo capo di abbigliamento.