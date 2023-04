Milva canta "Alexander Platz" a "Superclassifica Show" nel 1982

A due anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 23 aprile 2021, ricordiamo Milva con l'esibizione di una delle sue canzoni più famosi: "Alexander Platz", interpretata a "Superclassifica Show" nel 1982.

Soprannominata la "Pantera di Goro", è stata una delle protagoniste della musica italiana negli anni Sessanta e Settanta. Ha calcato i più grandi palcoscenici internazionali e ha venduto oltre 80 milioni di dischi, grazie a successi come "La filanda", "Milord" e "Il mare nel cassetto".

Si tratta anche dell'artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto: 173. Tra lavori in studio, live e raccolte, di cui 39 per il solo mercato italiano.