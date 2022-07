Milva canta "Alexander Platz" a "Superclassifica Show" 1982

Milva

"Pantera di Goro"

, soprannominata la, è stata una delle protagoniste della musica italiana negli anni sessanta e settanta. Ha calcato i più grandi palcoscenici internazionali, ha venduto oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo ed è l'artista italiana con il maggior numero di album realizzati in assoluto: 173 tra lavori in studio, live e raccolte, di cui 39 per il solo mercato italiano e 126 singoli.

Nel giorno in cui la grande artista avrebbe compiuto 83 anni, rivediamo l'esibizione a

"Superclassifica Show"

Alexander Platz

1982 del branoscritto da Alfredo Cohen, Franco Battiato e Giusto Pio.