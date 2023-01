Milly Carlucci alla conduzione dei Telegatti 1986 dopo la maternità

"Quando uno sta lontano per molto tempo, deve trovare l'occasione giusta per rientrare". Milly Carlucci, sul palco dei Telegatti del 1986, esprime tutta la sua felicità nel poter co-condurre il Gran Premio Internazionale dello Spettacolo assieme a Mike Bongiorno.

Leggi Anche Un giovanissimo Eros Ramazzotti ai "Telegatti" 1986

Leggi Anche Lino Banfi racconta i suoi inizi ai "Telegatti" 1984

"Ci vuole qualcosa di glamour e questa è una serata di grande glamour e di lustrini. Non potevo davvero desiderare una rentrée migliore", spiega la presentatrice, salita alla ribalta due anni prima grazie al successo dello show "Risatissima".

Carlucci si era presa un periodo di stop per diventare mamma: "Avevo una bambina che aveva molto bisogno di me. Ha soli sette mesi e mezzo, quindi non la potevo lasciare come un pacchetto postale".