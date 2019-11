Maurizio Seymandi intervista nel 1993 Kelly Taylor di "Beverly Hills"

Ci saranno crossover con relative storie d'amore come Kelly-Jake? Forse oggi che le serie televisive si susseguono una via l'altra è possibile trovare una coppia che tenga loro testa ma quando il crossover ancora non aveva nome, l'autore Aaron Spelling ha lanciato "Melrose Place", la seconda serie del franchise di "Beverly Hills 90210", facendo leva proprio sulla popolarità ottenuta con la serie madre.

La scusa affinché potesse essere realizzata fu creare, appunto, un crossover tramite una storia d'amore tra Kelly Taylor (Jennie Garth), personaggio di "Beverly Hills 90210", e Jake Hanson (Grant Show), un affascinante operaio che la ragazza aveva ingaggiato per la realizzazione di alcuni lavori (appare negli ultimi due episodi della seconda stagione della serie madre). Il rapporto tra i due fu di breve durata e servì a introdurre gli altri personaggi ma ebbe un altro merito.



Con le sue apparizioni in Melrose Place, infatti, Kelly Taylor è ufficialmente il personaggio con il maggior numero di episodi in tutto il cast di Beverly Hills 90210: raggiunge il totale di 295.



Nella vigilia di Natale del 1993, quando ancora lo stesso franchise di Beverly Hills ancora non era a metà del suo percorso, il conduttore di "Superclassifica Show" Maurizio Seymandi intervista in una discoteca proprio Jennie Garth, di passaggio in Italia con la famiglia e il fidanzato. "All'inizio il mio carattere era molto differente da quello di Kelly", racconta, "ma ora che sono tre anni che impersono la parte penso che la mia personalità sia diventata come la sua. E mi piace".