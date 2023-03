Maurizio Crozza imita Robbie Williams a "Mai dire Gol" 2000

Il comico nei panni del cantautore e showman si esibisce con Alessia ed Ellen sulle note di "She's the one"

Nello studio di "Mai dire Gol" 2000 Alessia Marcuzzi ed Ellen Hidding, nelle vesti di conduttrici del programma, presentano il grande cantautore e showman Robbie Williams, interpretato da Maurizio Crozza, che sulle note del celebre brano "She's the one" fa la sua apparizione. Mentre le due conduttrici con indosso i pattini a rotelle gli girano intorno, il comico si avvinghia ad Alessia Marcuzzi.

"Fa il bravo" si sente in sottofondo dalle voci della Gialappa's band. Ormai stanche delle sue "avance", Alessia ed Ellen spingono Maurizio Crozza che esce di scena ponendo fine alla sua esibizione nei panni del cantante dello Staffordshire. Il comico genovese, uno dei volti di "Mai dire Gol" che lo ha reso popolare, ha partecipato al programma della Gialappa's band in veste d'imitatore per quattro edizioni dal 1996 al 2000.