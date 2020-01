Massimo Lopez festeggia 68 anni: rivediamolo ai Telegatti del 1996 

Attore, doppiatore, comico e presentatore: Massimo Lopez ha segnato in maniera indelebile il mondo dello spettacolo con la sua bravura e simpatia. Nel giorno del compleanno, lo ricordiamo ai Telegatti del 1996 insieme a Teo Teocoli mentre premia Joe Pesci per la categoria “Cinema in tv”.

La carriera di Lopez inizia nel 1982 quando fonda insieme a Tullio Solenghi e Anna Marchesini “Il Trio”. Il gruppo teatrale riesce ad avere talmente tanto successo che viene scelto per delle puntate nel varietà televisivo “Tastomatto” e “Domenica in”.

Apprezzati dal pubblico e dalla critica vengono premiati come “Rivelazione dell’Anno” nel 1985/86. “Il Trio” raggiunge il culmine del trionfo nel 1990 con la parodia de “I promessi sposi” che regista picchi di ascolto di 17 milioni di persone.

Un successo che termina nel 1994 quando il gruppo si scioglie anche se i tre continueranno a collaborare insieme. Lopez prosegue la sua carriera come solista partecipando a diverse trasmissioni televisioni, come “Scherzi a parte o “Buona Domenica” con il famoso “cangurotto”, e spettacoli teatrali.