La sfida tra Marco Columbro e Claudio Amendola, rivediamola a "Buona Domenica" 1991

In un'inedita (e accurata) versione muratore, Marco Columbro e Claudio Amendola sono stati protagonisti di una divertente sfida in una puntata del 1991 di "Buona Domenica".

Con tanto di tuta bianca d'ordinanza e cappello triangolare di fogli di giornale, i due hanno dovuto caricare una carriola di mattoni e trasportarla per un breve percorso, provando infine a costruire un muro. Con due aiuti extra: Lorella Cuccarini per l'attore romano e Mara Venier per il conduttore toscano.

Alla fine, per mezzo mattone, è stato Amendola ad avere la meglio, nonostante, a differenza di quello del rivale, il suo muro sia crollato completamente qualche secondo dopo il gong.