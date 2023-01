Luciana Littizzetto nei panni di Nives a "Mai Dire Gol" 1998

La pianista Nives, il personaggio interpretato da Luciana Littizzetto, si esibisce nel giochino musicale di "Mai Dire Gol" su Italia 1 nel 1998. Annunciata da una giovanissima Alessia Marcuzzi, Littizzetto canta "Pensiero" accompagnata come sempre dalle inconfondibili voci della Gialappa's band. "Che cosa è venuta a fare stasera?" Chiedono incuriositi i tre gialappi a Nives.

"Sono qui per il quiz!" Risponde Nives detta anche "il bel donnino" dalla Gialappa's band. Dopo aver schiarito la voce, Luciana Littizzetto parte con la musica per concludere la canzone con la parola misteriosa. Intanto al telefono c'è il fabbro Bastilani, il personaggio interpretato da Fabio De Luigi, pronto a indovinare il labbiale della pianista. "Ho capito! - esclama Bastilani - "deve essere ferro battuto!". "Per cortesia metta giù il telefono" concludono i gialappi.