Una giovane Maria Teresa Mattei si esibisce a "Non è la Rai" nel 1994

Vi ricordate di Maria Teresa Mattei? Capelli biondi, occhi verdi, sorriso smagliante: la giovane era una delle protagoniste di "Non è la Rai", il programma cult ideato da Gianni Boncompagni e andato in onda dal 9 settembre 1991 fino al 30 giugno 1995, per quattro edizioni.

A differenza di altre colleghe, che hanno poi fatto strada nel mondo dello spettacolo (da Alessia Merz a Miriana Trevisan, passando per Claudia Gerini e Ambra Angiolini, che ha condotto lo show dopo Enrica Bonaccorti e Paolo Bonolis), Mattei ha scelto un altro percorso.

La rivediamo in un video del 1994, interpretare la canzone "Io non sono Lolita".