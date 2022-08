Beppe Signori canta con i Padania Brothers a "Mai dire Gol" 1997

Sono davvero tantissimi gli artisti e gli atleti che negli anni Novanta si sono prestati alle gag targate

"Mai Dire Gol"

Italia 1

Gialappa's Band

Beppe Signori

Serie A

, la trasmissione disegnata dall'inconfondibile voce della. Nella lunga lista degli ospiti merita un posto d'onore, il nono marcatore di sempre nella storia dellacon ben 188 reti.

Classe 1968, Signori scala rapidamente le gerarchie nelle giovanili dell'

Inter

Foggia

, per poi farsi notare nelle serie minori tra Legge, Piacenza e Trento. Cruciale per la sua carriera il passaggio nel 1989 al, dove Zeman lo sposta da trequartista a centravanti per completare il tridente delle meraviglie con Baiano e Rambaudi.

Gli anni Novanta sono segnati principalmente dalle oltre cinque stagioni alla

Lazio

capocannoniere

Bologna

, dove si aggiudica per ben tre volte il titolo die diventa il simbolo dei biancocelesti indossando la fascia da capitano. Dopo una breve parentesi alla Sampdoria, nel 1998 Signori darà il via alla lunga avventura con la maglia del, diventandone uno dei principali marcatori.

Riviviamo dunque la sua esibizione a

"Mai Dire Gol"

Francesco Paolantoni

Aldo, Giovanni e Giacomo

1997, quando affiancòe il trio composto danello sketch dei "Padania Brothers".