Mr. Forest e Fabio De Luigi e il gioco delle carte a Zelig 2012

"Per fare una grande magia non serve un mazzo grande, ma farsi un grande mazzo e io me lo sono fatto", esordì Mr. Forest mostrando alcune carte giganti. Quindi, con la complicità di Claudio Bisio e Paola Cortellesi, il comico aveva chiamato sul palco Fabio De Luigi, accolto da un caloroso applauso del pubblico.

L'attore, protagonista proprio insieme al mago del film di Fausto Brizzi "Com'è bello far l'amore", tentò di smascherare il gioco delle tre carte, non riuscendo però a ottenere un buon risultato.